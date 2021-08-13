Мужская сборная Беларуси по баскетболу пробилась в следующий раунд квалификации к Евро-2023

В заключительном туре преквалифкации к чемпионату Европы-2023 по баскетболу среди мужских команд белорусы разгромили сборную Румынии со счетом 94:66.



Фото: belarus.basketball

Белорусская команда дважды проиграла латышам со счетом 83:92 и 60:83, а также дважды победила Румынию 77:72 и 94:66. Сборная Латвии, выиграв все матчи второго раунда преквалификации, заняла в группе первое место. Второе оспаривали белорусы и румыны.

Подопечные Вергуна выступят в раунде квалификации к чемпионату Европы-2023.