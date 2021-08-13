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Взломавший Poly Network хакер отказался от награды в $500 тыс.

14.08.2021 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Платформа Poly Network, которая оказалась в центре крупнейшей в истории криптокражи, предложила хакеру вознаграждение в $500 тыс. за найденную уязвимость. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.




Хакер похитил с блокчейн-платформы криптовалюту на $600 млн, а затем постепенно начал возвращать украденное. Криптоплатформа поблагодарила взломщика за этичность, пишет Officelife.media, и предложила щедро заплатить за «помощь в улучшении безопасности Poly Network».

Представители компании заявили, что надеются таким образом на сотрудничество в развитии технологии блокчейн. По словам Poly Network, хакер на предложение ответил отказом.

Как сообщает CNBC, взломщик действительно отказался от вознаграждения, о чем рассказал в комментариях к транзакциям, когда возвращал украденные активы. Свое решение он объяснил тем, что совершил кибератаку исключительно «забавы ради». Хакер утверждает, что с самого начала планировал вернуть всю криптовалюту.

Он уже перечислил обратно более $342 млн. Остальные токены на $268 млн находятся на специальном счете, доступ к которому есть как у представителей платформы, так и у хакера. Для окончательного перевода этих средств нужны ключи от обеих сторон. Опять-таки в комментариях к транзакции взломщик пообещал, что «предоставит свой недостающий ключ, когда все будут к этому готовы».
 
 
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Платформа Poly Network, которая оказалась в центре крупнейшей в истории криптокражи, предложила хакеру вознаграждение в $500 тыс. за найденную уязвимость. Об этом пишет...
 
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