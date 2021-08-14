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Какой должна быть деревня будущего и что Президент пообещал жителям Рогачёвского района?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко объяснил, почему в стране поддерживают сельхозпредприятия и кооперативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких – Тихиничи. Это центр производства и место жительства полутора тысяч человек. С ними также сегодня общался глава государства не только на аграрные темы.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Белорусские буслы и украинские подсолнухи. Идейный вдохновить этого красивого симбиоза – мигрантка из Украины. Исполнитель – ее муж. Черное море они поменяли на белорусский агрогородок Тихиничи. Семью с юга Украины в Беларуси встретили теплее, чем родня. Ну да, это Беларусь, а не Евросоюз.
Президент порой слишком заботится о некоторых категориях граждан, ведь еще будучи руководителем хозяйства, зачастую будущий Батька опекал и детей, и – вынужденно – их родителей. И сегодня тоже разговор с местными чиновниками начинает с поддержки школьников.
«Тихиничи» – одно из самых успешных хозяйств области. Помимо зарплаты, здесь даже занятие в спортзале оплачивают. А как поощрение за хорошую работу – бесплатно выдают продукты. Не только печенюшки, но еще сыры и колбасы.
Юрий Васильцов, директор ОАО «Тихиничи»:
Руководитель довольно рапортует Президенту о результатах. Вот он, пример успешного государственного отношения к земле. Ну не продавать же заморским инвесторам плодородные почвы. Все зависит от руководителя, а не от формы собственности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мехдвор в Тихиничах – это образец. Выглядит дорого, богато. Но подходит не для всех хозяйств страны. Нужен дешевле и компактнее. А строить, используя свое сырье и лучше всего хозспособом.
Александр Лукашенко:
Пока в полях зерноуборочные комбайны, в мастерских готовятся к уборке кукурузы на зерно. Президент, слушая отчеты чиновников, идет к трудягам. Для этого глава государства и приезжает в регионы. Это самая действенная обратная связь – на расстоянии рукопожатия. На производстве – самый откровенный разговор.
Станок гомельский, сверла разные. И зачастую польские в стороне, а белорусскими постоянно пользуются. Создавать слесарный инструмент на уже умирающем оршанском профильном заводе – поручение Президента. Любую технику надо беречь и вовремя обслуживать. В этом залог ее долговечности.
Александр Лукашенко:
А линейка белорусской техники постоянно растет. Сегодня в работе самоходный комбайн. На жатке надпись «Испытание». На зерновом поле вспоминают настоящую революцию.
Какой быть деревне будущего, продолжили обсуждать во время большого разговора в Тихиничах. Полторы тысячи человек пришли поговорить с нашим Президентом.
Александр Лукашенко:
Урок по дисциплине. Белорусское село на свежем воздухе с видом на современный агрогородок. Всего в стране 170 таких деревень будущего. Некоторые надо подтянуть до уровня Тихиничей. Но есть ведь и центральные усадьбы бывших колхозов и совхозов. Их присоединили к более успешным хозяйствам. Да и время такое – время крупнотоварных производств. И обязательно не стоит забывать о маленьких деревушках, которые вывели в мир больших людей – подчеркивает Президент и вспоминает о пущанской деревне Клетное. Ее выходец – состоятельный человек – не дал умереть малой родине. Ожила веска. Так что ваш выход – крупный бизнес.
Для наглядности Александр Лукашенко начертил даже схему. Так понятнее. В непринужденной атмосфере открыто шутили, мол, эта структура белорусской модели села напоминает современное искусство. Можно продать картину. Но чего точно не купишь, так это отличное настроение.
Президент пообещал жителям агрогородка: ждите новых гостей, артистов. Хорошо работаете, почему бы и не отдохнуть. Да к тому же не зря же столько лавок смастерили. Кстати, раньше ведь у каждого сельского дома своя лавочка была. А сейчас посиделки можно и в центре агрогородка проводить. Пусть это будет новой традицией – такая вот диалоговая площадка. Чтобы не забывать старые и добрые традиции.
– Спасибо большое, спасибо.
Даже в названии с претензией – деревня будущего – белорусская веска все же должна сохранить свой сельский шарм, чтобы над мехдвором, вернее, паркингом для современных комбайнов и тракторов, всегда кружили аисты.
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Новости Беларуси. Какими должны быть деревня будущего и социальный аспект аграрного сектора? Во время рабочей поездки в Рогачевский район Александр Лукашенко...
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