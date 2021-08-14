«Пропадают, „кидают“, крадут идеи»: как строить бизнес с партнерами, чтобы потом не пожалеть

Источник материала: ProBusiness

«Если „вылазят“ конфликты, это сигнал задуматься о возможном расставании». Как выбрать партнера, если вам нужны деньги для развития бизнеса? На какие тревожные сигналы стоит обратить внимание в отношениях с партнером и как их правильно выстраивать? Нужно ли фиксировать все нюансы в договоре или стоит верить на слово?

Посмотрите на эти кейсы и полезные советы экспертов и партнеров, которые много лет строят бизнес вместе и сохраняют дружбу.

«Тонут в депрессии или уходят на баррикады»: как вести себя с бизнес-партнерами в условиях кризиса

Как в условиях нестабильной политико-экономической ситуации выстраивать отношения с партнерами и планировать деятельность компании? Как выстраивать с ними коммуникацию, на что обращать внимание и как реагировать в случае нестандартного поведения партнера?

«Мы живем в очень высоком эмоциональном напряжении. В кабинетах психологов только и говорят что о неопределенности, страхе за будущее и т.д. Неудивительно, что случаи гипертонических кризов, нервных срывов и острых психозов среди первых лиц бизнеса значительно участились.

Особую роль в данной ситуации начинает играть ваш бизнес-партнер. Человек, чье поведение может колебаться от внезапной апатии и депрессии до маниакального „проваливания в ситуацию“…»

Как выстраивать отношения с партнером в зависимости от его специфического отношения к происходящему, рассказал психолог, консультант по управлению, сооснователь Minsk Knowledge Office Андрей Мирошниченко.

Основателей «Мозгобойни» не раз «кидали» партнеры — и теперь они знают, как этого избежать

Основатели квиза «Мозгобойня» Александр Ханин и Катерина Максимова не раз попадали на недобросовестных бизнес-партнеров — их франчайзи пропадали, крали идеи, запускали конкурентные проекты.

Теперь они выделили признаки, по которым таких людей в бизнесе можно распознать. И они применимы не только для отношений по франшизе. Подробности — в этом видео:

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«Страх нищеты был огромным». Эта девушка закрыла миллионный бизнес — и превратила проблемы в возможности

Несколько лет назад компания Анастасии Занкович работала с миллионными оборотами и была среди лидеров отрасли: хрупкая девушка поставляла многотонные подшипники на крупнейшие белорусские заводы. Затем произошло неожиданное — партнер по бизнесу сообщил о желании работать отдельно, прихватил несколько ключевых сотрудников и в один миг превратился в конкурента. Анастасия приняла жесткое решение — закрыла бизнес, пройдя через осуждение и страхи, знакомые многим предпринимателям.

Но на этом точка поставлена не была. Негативную ситуацию бизнесвумен обернула в свою пользу и сейчас развивает новое направление — бизнес-коучинг.



Фото из личного архива

Как эффективно проводить изменения, делать выбор в переломные моменты и искать точки роста, даже если вам очень трудно? Анастасия делится очень личной, откровенной историей и полезными кейсами.

«Со стратегическим лишитесь контроля, с финансовым — будете вкалывать». Так какого партнера выбрать?

Если вы ищете средства на развитие компании или хотите отойти от дел, не продавая свой бизнес, стоит оценить перспективы привлечения стратегического или финансового партнера.

Вот что говорит о привлечении в бизнес партнера глава белорусского офиса Capital Times Дементий Юферев:

«Даже если вы пока не доросли до масштабов, при которых вас начнут замечать свысока (а заметными на рынке M&A вы становитесь, когда годовой оборот бизнеса превышает $ 10 млн в год), можно попытаться начать с поиска финансового партнера, который поможет подрасти и повысить эффективность и таким образом стать более привлекательным в качестве объекта поглощения в будущем».



Фото с сайта tripadvisor.co.uk

В чем различие между стратегическим и финансовым партнером, какие выгоды и риски вы получаете от партнерства в обоих случаях — читайте в материале .

«„Делаю все сам“ — это не бизнес». Как делить деньги и разруливать споры с партнерами

Глеб Герасимович и Александр Милькаманович — бизнес-партнеры с 10-летним стажем. За это время они поработали в трех проектах («Игрика», Стартап-школа, Лiпень.PRO) и готовятся запускать четвертый. На своем опыте предприниматели убедились, что, собираясь вступить в бизнес-отношения, люди редко задумываются о том, как грамотно их построить, чтобы избежать недопонимания и конфликтов.

«Вопросы и разногласия могут возникнуть, когда один из партнеров не готов работать вообще или хочет перейти на part time (другой проект, переезд, изменение семейного положения и т.д.), но при этом претендует на такую же долю доходов.

В такой ситуации нельзя затягивать, думать, что „само рассосется“, а нужно поднимать вопрос и рассматривать несколько сценариев (с сохранением долей или перераспределением):

Изменение доли доходов. Например, через год при таком соотношении вкладов второй партнер „недовложит“ в бизнес 0,5 зарплаты программиста по рынку * 12 месяцев. Соответственно, доли партнеров должны через год перераспределиться с учетом этой разницы, т.е. первый получит большую долю. Как именно изменятся доли — зависит от стоимости бизнеса

Например, через год при таком соотношении вкладов второй партнер „недовложит“ в бизнес 0,5 зарплаты программиста по рынку * 12 месяцев. Соответственно, доли партнеров должны через год перераспределиться с учетом этой разницы, т.е. первый получит большую долю. Как именно изменятся доли — зависит от стоимости бизнеса Компенсация отсутствия своей работы вторым партнером : деньгами либо каким-то нужным компании активом

: деньгами либо каким-то нужным компании активом Начисление заработной платы первому партнеру (за 0,5 ставки, если он занят full time), который вовлечен в „операционку“, и только потом разделение прибыли между партнерами.

Такие пересмотры — тест взаимоотношений партнеров. Если в процессе подобных переговоров „вылазят“ конфликты, это сигнал задуматься о возможном расставании. И, конечно, всегда есть вариант единовременного выкупа другими участниками доли того партнера, который больше не участвует в проекте».



Глеб Герасимович и Александр Милькаманович. Фото предоставлено авторами

О том, как разграничивать роли в проектах, распределять доходы, разруливать споры и сохранять дружбу, читайте в этом материале .

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