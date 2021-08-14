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Заслуженный пьедестал: в Минске встретили призера Токио-2021 Алину Горносько
14.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске встретили последнюю группу спортсменов белорусской олимпийской делегации. Бронзового призера в художественной гимнастике Алину Горносько приветствовал целый оркестр, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
До Олимпиады у нее не было ни одной личной медали мировых чемпионатов. Сейчас, в 20 лет, она уже бронзовый призер Игр в Токио. Алина Горносько и команда белорусских гимнасток сегодня вернулись из японской столицы. В аэропорту Минска болельщики едва ли не перекричали звуки музыки. Приветственные плакаты, разноцветные воздушные шарики и россыпь цветов для белорусской грации.
«Болели мы всей семьей за Алину. Все плакали, когда Алина выиграла. Еще раз скажу: «Алина, ты умничка»!» – отметила болельщица.
Токио, последний день соревнований. Тройка лидеров и белоруска четвертая: сама допустила ошибку, но
Итоговая оценка белоруски в индивидуальном многоборье после четырех видов – 102,7 балла. Судьи оценили отличное владение предметом.
В суете олимпийского турнира гимнастка даже забыла о собственном дне рождения. Но на следующий день после закрытия Олимпиады все же отметила и свой личный праздник. А победа стала, пожалуй, лучшим подарком.
Встречать в аэропорту Алину приехали мама, брат и талисман гимнастки – такой же активный мопс по имени Пума. Он тоже с четырех утра наблюдал за трансляциями.
Эмоции переполняют всех, но это ненадолго. Пауза для отдыха, конечно, необходима, но для новых побед еще очень много работы. Игры в Токио закончены, спортивный гештальт закрыт, и уже скоро белорусские атлеты начнут подготовку к Олимпиаде-2024 во французской столице.
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Спортсменка завоевала на Олимпиаде бронзовую медаль в художественной гимнастике.
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