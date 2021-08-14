Заслуженный пьедестал: в Минске встретили призера Токио-2021 Алину Горносько

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске встретили последнюю группу спортсменов белорусской олимпийской делегации. Бронзового призера в художественной гимнастике Алину Горносько приветствовал целый оркестр, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

До Олимпиады у нее не было ни одной личной медали мировых чемпионатов. Сейчас, в 20 лет, она уже бронзовый призер Игр в Токио. Алина Горносько и команда белорусских гимнасток сегодня вернулись из японской столицы. В аэропорту Минска болельщики едва ли не перекричали звуки музыки. Приветственные плакаты, разноцветные воздушные шарики и россыпь цветов для белорусской грации.

«Болели мы всей семьей за Алину. Все плакали, когда Алина выиграла. Еще раз скажу: «Алина, ты умничка»!» – отметила болельщица.

Токио, последний день соревнований. Тройка лидеров и белоруска четвертая: сама допустила ошибку, но Алина Горносько собралась и в итоге – заслуженная бронзовая медаль .

«За ней стоит безумно много работы, травм, восстановлений. Но в целом на Олимпийских играх решают нервы и стабильность. Именно последний вид, лента, делает соревнования, как говорит Ирина Юрьевна Липарская. Лента решала многое», – рассказала бронзовый призер Олимпийских игр в художественной гимнастике Алина Горносько.

Итоговая оценка белоруски в индивидуальном многоборье после четырех видов – 102,7 балла. Судьи оценили отличное владение предметом.

«Алина очень артистичная гимнастка, она за свои композиции получает всегда хорошие оценки по артистизму. И, если вы видели, она всех завлекает, увлекает», – отметила личный тренер Алины Горносько Марина Лобач.

В суете олимпийского турнира гимнастка даже забыла о собственном дне рождения. Но на следующий день после закрытия Олимпиады все же отметила и свой личный праздник. А победа стала, пожалуй, лучшим подарком.

«Большое спасибо всем за поддержку. Она чувствовалась, несмотря на то, что мы выступали почти при пустых трибунах», – сказала Алина Горносько.

Встречать в аэропорту Алину приехали мама, брат и талисман гимнастки – такой же активный мопс по имени Пума. Он тоже с четырех утра наблюдал за трансляциями.

«Мы начали как-то и кричать, и плакать – все вместе. Телефон в это время просто закипал. Можно сказать, мы даже предложениями говорить не могли. Были только какие-то отдельные фразы», – вспоминает мама спортсменки Екатерина Горносько.

Эмоции переполняют всех, но это ненадолго. Пауза для отдыха, конечно, необходима, но для новых побед еще очень много работы. Игры в Токио закончены, спортивный гештальт закрыт, и уже скоро белорусские атлеты начнут подготовку к Олимпиаде-2024 во французской столице.