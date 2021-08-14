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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
Свои позиции укрепила:
Остальные валюты просели:
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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Прошедшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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