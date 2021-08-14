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Жара вернулась в Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления (лишь днем на западу скажется влияние атмосферного фронта).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер южный, юго-западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления (лишь днем на западу скажется влияние атмосферного фронта).
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