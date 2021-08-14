ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жара вернулась в Беларусь

14.08.2021 08:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления (лишь днем на западу скажется влияние атмосферного фронта).

Жара вернулась в Беларусь

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

  • Брест +28..+30°C;
  • Витебск +24..+26°C;
  • Гомель +27..+29°C;
  • Гродно +26..+28°C;
  • Могилев +26..+28°C;
  • Минск +25..+27°C.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня погоду в республике будет определять область повышенного атмосферного давления (лишь днем на западу скажется влияние атмосферного фронта).
 
Новости дня
Новости разные
 
Дочь Костусева: жизнь и здоровье отца все еще под угрозо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by