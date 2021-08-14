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«Уже наболело!»: Сельчане вызвали на ковер слуцких чиновников
Источник материала: UDF
Тяжёлая техника, самосвалы, тракторы движутся по улице, покрытой песчано-грунтовой смесью, с раннего утра до трёх часов ночи. Клубы пыли висят в воздухе и оседают на всё в округе.
В среду, 11 августа, к жителям деревни Селище приехали руководители разного уровня. Сообщается, что на встречу пришли жители со всей деревни.
Как проходила эмоциональная встреча жителей деревни Селище с представителями слуцких властей смотрите в видео:
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Тяжёлая техника, самосвалы, тракторы движутся по улице с раннего утра до трёх часов ночи.
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