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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Уже наболело!»: Сельчане вызвали на ковер слуцких чиновников Тяжёлая техника, самосвалы, тракторы движутся по улице с раннего утра до трёх часов ночи.

Тяжёлая техника, самосвалы, тракторы движутся по улице, покрытой песчано-грунтовой смесью, с раннего утра до трёх часов ночи. Клубы пыли висят в воздухе и оседают на всё в округе.В среду, 11 августа, к жителям деревни Селище приехали руководители разного уровня. Сообщается, что на встречу пришли жители со всей деревни.Как проходила эмоциональная встреча жителей деревни Селище с представителями слуцких властей смотрите в видео: