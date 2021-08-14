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США в ОБСЕ: Режим Лукашенко и дальше будет нести ответственность за свои действия

14.08.2021 08:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

США в ОБСЕ: Режим Лукашенко и дальше будет нести ответственность за свои действия
Иллюстративное фото
Кортни Остриен произнесла речь, приуроченную к годовщине фальсификации президентских выборов в Беларуси.

Выступая на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен произнесла речь в годовщину фальсификации президентских выборов в Беларуси, подчеркнув, что западные «санкции демонстрируют нашу решимость призвать режим Лукашенко к ответу за нарушения прав человека, коррупцию и нападения на демократию», передает «Голос Америки».

«Год назад ... режим обманным путем объявил победу и начал кампанию насилия и репрессий. С тех пор Лукашенко стремился укрепить свою власть за счет белорусского народа. Режим несправедливо удерживает более 600 политических заключенных. Пытаясь заглушить жизненно важные независимые голоса, власти совершали рейды, блокировали и предъявляли политически мотивированные обвинения СМИ и неправительственным организациям», - сказала Остриен.



Она подчеркнула, что режим Лукашенко все чаще запугивает и преследует белорусов за рубежом, приведя в качестве примера принудительную посадку рейса RyanAir 4978 с целью ареста журналиста, попытки запугать Литву и другие соседние с Беларусью страны ЕС с помощью организованного потока нелегальных мигрантов на сопредельные территории, а также попытку принудительно отправить на родину белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую.

«Эти транснациональные репрессии отражают вопиющее игнорирование международных норм, - заявила Кортни Остриен, - Трансграничные репрессии недопустимы и должны быть прекращены. Режим Лукашенко и дальше будет нести ответственность за свои недобросовестные действия».
 
 
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Трансграничные репрессии недопустимы и должны быть прекращены.
 
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