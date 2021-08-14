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Что случилось с валютой

14.08.2021 08:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что случилось с валютой
Фото: ru.freepik.com
Прошедшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Свои позиции укрепила:

гривна на 0,0031 пункта (с 9,3731 до 9,3762 белорусского рубля за 100 гривен).

Остальные валюты просели:

евро на 0,039 пункта (с 2,9735 до 2,9345 белорусского рубля);

доллар на 0,0115 пункта (с 2,514 до 2,5025 белорусского рубля).

российский рубль на 0,0329 пункта (с 3,4387 до 3,4058 белорусского рубля за 100 российских);

злотый на 0,0835 пункта (с 6,5153 до 6,4318 белорусского рубля за 10 злотых).

Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (2-6 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала падением лишь одной из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Свои позиции укрепила только украинская гривна.
 
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