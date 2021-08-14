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Составлена карта температурных рекордов Европы

14.08.2021 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Максимальная температура, зафиксированная в Беларуси, почти такая же, как температурный максимум в Великобритании.

Составлена карта температурных рекордов Европы
На основании данных Википедии, проект Theworldmaps составил карту температурных максимумов Европы. Оказывается, максимальная жара, зафиксированная в Беларуси (38,9 градусов по Цельсию) чуть выше, чем температурный максимум в Великобритании (38,7 градусов), но ниже, чем в Польше (40,2 градуса). В большинстве стран-соседей самая большая зарегистрированная за всю историю метеонаблюдений жара либо существенно выше, чем в Беларуси, либо существенно ниже. 

Так в России температурный максимум составлял 45,4 градуса, в Украине - 42 градуса. В Литве и Латвии эти показатели были 37,5 и 37,8 градусов соответственно.

Сасая высокая температура в Европе была зафиксирована в Турции - 49 градусов по Цельсию. 
 
 
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Максимальная температура, зафиксированная в Беларуси, почти такая же, как температурный максимум в Великобритании.
 
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