За бортом. Украина договаривается с альтернативными Беларуси поставщиками нефтепродуктов













сообщает Ежедневник со ссылкой на «Радыё Свабода». Это крупнейшая в Центральной Европе нефтеперерабатывающая компания, в управлении которой семь нефтеперерабатывающих заводов – три в Польше, три в Чехии и один в Литве,Ежедневник сона «Радыё Свабода».





Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба украинское правительство намерено расширить сотрудничество с польским нефтяным концерном ORLEN для диверсификации поставок энергоресурсов и усиления энергетической безопасности Украины.





Делегация польской компании ORLEN во главе с ее президентом Даниэлем Обайтеком посетила Украину и при помощи МИД провело встречи с представителями правительства, государственными компаниями.





Активизация переговоров произошла на фоне сокращения почти на 25% в июне и июле поставок в Украину белорусских нефтепродуктов. Дефицит был покрыт за счет двух украинских нефтеперерабатывающих заводов, а также за счет поставок из Польши и Литвы, которые осуществляла польская компания PKN Orlen.



