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За бортом. Украина договаривается с альтернативными Беларуси поставщиками нефтепродуктов
Источник материала: Партизан
Украина для диверсификации поставок энергоресурсов и усиления энергетической безопасности страны проводит переговоры с крупным нефтяным концерном ORLEN.
Это крупнейшая в Центральной Европе нефтеперерабатывающая компания, в управлении которой семь нефтеперерабатывающих заводов – три в Польше, три в Чехии и один в Литве,
Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба украинское правительство намерено расширить сотрудничество с польским нефтяным концерном ORLEN для диверсификации поставок энергоресурсов и усиления энергетической безопасности Украины.
Делегация польской компании ORLEN во главе с ее президентом Даниэлем Обайтеком посетила Украину и при помощи МИД провело встречи с представителями правительства, государственными компаниями.
Активизация переговоров произошла на фоне сокращения почти на 25% в июне и июле поставок в Украину белорусских нефтепродуктов. Дефицит был покрыт за счет двух украинских нефтеперерабатывающих заводов, а также за счет поставок из Польши и Литвы, которые осуществляла польская компания PKN Orlen.
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Украина для диверсификации поставок энергоресурсов и усиления энергетической безопасности страны проводит переговоры с крупным нефтяным концерном ORLEN.
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