







"Мы определили сроки проведения фестиваля. "Лістапад" в этом году пройдет с 20 по 26 ноября", - сообщила пресс-секретарь "Беларусьфильма" Алена Астапович.





пишет interfax.by, что дирекция фестиваля уже приступила к работе, а в ближайшие дни пройдет брифинг, на котором будут раскрыты многие подробности предстоящего события. Она также отметила,interfax.by, что дирекция фестиваля уже приступила к работе, а в ближайшие дни пройдет брифинг, на котором будут раскрыты многие подробности предстоящего события.





Ожидается, что в 2021 году основная конкурсная программа кинофестиваля "Лістапад" будет включать в себя основные конкурсы игрового и документального кино, конкурс молодежного кино "Кино молодых", конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк".





"Кроме того, в рамках фестиваля запланированы показы внеконкурсной программы "Кино друзей", которую составят работы кинокомпаний - партнеров "Беларусьфильма", ретроспективные показы, посвященные 85-летию выдающегося режиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова. Особое внимание будет уделено таким датам, как 80-летие начала Великой Отечественной войны и 50-летие белорусской анимации", - рассказала пресс-секретарь "Беларусьфильма".