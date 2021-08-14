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Арина Соболенко и Элиза Мертенс не вышли в полуфинал парного турнира в Монреале

14.08.2021 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элиза Мертенс не вышли в полуфинал парного турнира в Монреале.




В четвертьфинале лидеры посева уступили канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луиза Стефани — 2:6, 2:6, пишет Прессбол.
 
 
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Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элиза Мертенс не вышли в полуфинал парного турнира в Монреале.
 
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