|
Арина Соболенко и Элиза Мертенс не вышли в полуфинал парного турнира в Монреале
Источник материала: Партизан
Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элиза Мертенс не вышли в полуфинал парного турнира в Монреале.
В четвертьфинале лидеры посева уступили канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луиза Стефани — 2:6, 2:6,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элиза Мертенс не вышли в полуфинал парного турнира в Монреале.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)