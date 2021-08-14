Польского сенатора не пустили в Россию на похороны Сергея Ковалева





Вице-спикер польского Сейма Богдан Борусевич





Вице-спикер польского Сената Богдан Борусевич сообщил, что его не пустили в Россию. Политик должен был присутствовать на похоронах правозащитника Сергея Ковалева в пятницу, 13 августа.





"Я собирался лететь в Россию на похороны моего друга, друга Польши, Сергея Ковалева. К сожалению, я получил информацию из посольства Польши в Москве, что меня не пустят на территорию России", - рассказал Богдан Борусевич на брифинге 12 августа.





пишет DW, выяснилось, что въезд в Россию ему запрещен с 2015 года. Именно тогда Борусевичу было отказано во въезде в страну на похороны Бориса Немцова. По словам вице-спикера,DW, выяснилось, что въезд в Россию ему запрещен с 2015 года. Именно тогда Борусевичу было отказано во въезде в страну на похороны Бориса Немцова.





"Я поражен, - признался польский политик. - Это не только прощание с общественным деятелем, потому что Ковалев уже давно перестал быть политиком, но и с человеком, которого я знал и очень ценил... Неужели российские власти борются еще и с теми своими противниками, которые уже покинули этот мир?"





Позднее Борусевич написал в Facebook, что букет цветов от его имени возложил на похоронах Ковалева посол Польши в Москве. Он обратил внимание на то, что в церемонии не присутствовал никто из представителей нынешней российской власти.

Кем был Сергей Ковалев

Правозащитник Сергей Ковалев - один из авторов Декларации прав человека и гражданина и конституции РФ - умер 9 августа в Москве в возрасте 91 года. Он был советским диссидентом, а после перестройки стал первым в истории России уполномоченным по правам человека и первым председателем комиссии по правам человека при президенте.





В советские годы Ковалев много лет отбыл в заключении за "антисоветскую пропаганду", а в девяностые критиковал действия российских военных в Чечне.





В 2000 году он не поддержал приход к власти Владимира Путина, заявив, что опасается "авторитарного полицейского государства, где у власти в явном или, что того хуже, в не вполне явном виде будут присутствовать спецслужбы".