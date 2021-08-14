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Российские комики выступили в защиту белорусского коллеги Идрака Мирзализаде
Источник материала: Партизан
Российские стендаперы выпустили видео в поддержку белорусского коллеги Идрака Мирзализаде, которого арестовали на 10 суток за шутку, в которой российские силовики нашли "оскорбление русских".
Российские комики заступились за белорусского коллегу / кадр из видео
"10 дней за шутку — это не страшное наказание, но страшный прецедент. Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы", — говорят российские коллеги Мирзализаде.
В своей шутке комик рассказывал, как сложно южному человеку снять квартиру в Москве и с какими проявлениями ксенофобии он сталкивается. Ксенофобы оскорбились и начали доказывать, что на самом деле ксенофобом является Идрак.
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Российские стендаперы выпустили видео в поддержку белорусского коллеги Идрака Мирзализаде, которого арестовали на 10 суток за шутку, в которой российские силовики...
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