Российские комики выступили в защиту белорусского коллеги Идрака Мирзализаде





Российские комики заступились за белорусского коллегу / кадр из видео





"10 дней за шутку — это не страшное наказание, но страшный прецедент. Шутка может не понравиться или обидеть. Но за шутку нельзя лишать свободы", — говорят российские коллеги Мирзализаде.





В своей шутке комик рассказывал, как сложно южному человеку снять квартиру в Москве и с какими проявлениями ксенофобии он сталкивается. Ксенофобы оскорбились и начали доказывать, что на самом деле ксенофобом является Идрак.