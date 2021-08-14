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ГПК опроверг факт нарушения белорусским пограничником госграницы Литвы
Источник материала: Партизан
В Госпогранкомитете Беларуси опровергли информацию о нарушении белорусским пограничником границы Литвы.
"Исходя из опубликованного в сети видео не ясно, когда имел место факт, на каком участке границы и что за человек передвигался. Форму одежды определить невозможно, принадлежность пограничных столбов также тяжело идентифицировать", -
Он отметил, что утверждать при этом, что на видео белорусский пограничник и событие происходило именно на белорусско-литовской границе, нет никаких оснований.
Кроме того, как утверждает Бычковский, никакой официальной информации от литовской стороны в Госпогранкомитет не поступало.
Также официальный представитель ГПК обратил внимание на то, что "белорусские пограничники по одному на границе не несут службу".
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В Госпогранкомитете Беларуси опровергли информацию о нарушении белорусским пограничником границы Литвы.
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