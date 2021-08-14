BBC осудила отказ России продлить визу ее журналисту

Источник материала: АФН

Российские власти предписали корреспонденту BBC в Москве Саре Рейнсфорд покинуть страну в ответ, как было заявлено, на дискриминацию в отношении российских журналистов, работающих в Великобритании.

Российское государственное телевидение сообщило, что аккредитация Сары Рейнсфорд не будет продлена после истечения срока ее визы в конце августа.

«Высылка Сары Рейнсфорд - это прямое нападение на свободу СМИ, которое мы безоговорочно осуждаем. Сара - исключительная и бесстрашная журналистка. Она свободно владеет русским языком и предоставляет независимые и подробные репортажи о России и о странах бывшего Советского Союза. Ее журналистская деятельность информирует исчисляемую сотнями миллионов аудиторию BBC по всему миру. Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение. Мы будем продолжать освещать события в регионе независимо и непредвзято», - заявил генеральный директор BBC Тим Дейви.

Выдворение Сары Рейнсфорд стало первым за последние 10 лет случаем, когда Москва предпринимает ответные меры против журналиста из страны, отношения с которой испортились.

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее министерство неоднократно предупреждало о возможности ответных мер на дискриминацию российских журналистов в Великобритании.

Незадолго до отказа в продлении ее российской визы, Сара Рейнсфорд 9 августа спросила у Лукашенко, считает ли он, что потерял легитимность как президент Беларуси после жесточайших репрессий в отношении мирных граждан.