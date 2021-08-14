Источник материала: UDF



Фото: freepik

Традиции Маковея (Медового Спаса)

Самые строгие запреты на Маковея

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня - Медовый Спас: что категорически запрещено делать на Маковея Шумные застолья обычно не устраивают – собираются с родней.

Какие существуют важные традиции в этот день и что категорически нельзя делать – читайте в нашем материале ниже.Свое название Медовый спас получил благодаря традиции наших предков собирать в это время мед с пасек, соты в ульях. В церковном календаре этот день обозначен как Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня и день семи мучеников Маккавеев.В церквях в этот день выносят для поклонения Животворящий Крест, который украшен травами и цветами. Больные могут просить об исцелении. Для освящения приносят букеты с полевыми маками, подсолнухами, колосками и полевыми цветами. Такие букетики называют маковейчиками и они считаются мощными оберегами для детей, а также берегли от пожаров. Еще можно приносить мед, восковые свечи и пчелиные соты.Блюда на столе в этот день обычно постные, так как начинается Успенский пост. Но в 2021 году можно готовить горячие блюда с постным маслом, каши и супы, так как праздник выпадает на субботу.Традиционными блюдами на Маковея считаются шулики (коржики из постного теста), вареники, пироги с маком, галушки с маком и медом, медово-маковые конфеты.Шумные застолья обычно не устраивают – собираются с родней. С 14 по 28 августа принято поминать своих усопших родственников, так как считается, что души родных опускаются на землю в дни Успенского поста, чтобы защитить свой род от бед и неприятностей.Работать в этот день нельзя, нельзя убирать в доме и наводить порядки на поле или во дворах. Нельзя шить и стирать.Считается, что на Маковея заканчивается лето и купаться уже нельзя – можно утонуть или заболеть.На Маковея нужно соблюдать строгий пост.Нельзя в этот день громко говорить, устраивать шумные гуляния – это может напугать пчел, а на Маковея собирают мед.Нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла, проявлять агрессию – это может вернуться бумерангом.