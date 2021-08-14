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Сегодня - Медовый Спас: что категорически запрещено делать на Маковея

14.08.2021 09:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сегодня - Медовый Спас: что категорически запрещено делать на Маковея
Фото: freepik
Медовый спас или Маковея в Украине отмечают 14 августа. Эта дата праздника постоянная и с нее начинается Успенский пост, а также череда Спасов, которые христиане отмечают в конце лета. Следом за Медовым идут Яблочный Спас и Ореховый.

Какие существуют важные традиции в этот день и что категорически нельзя делать – читайте в нашем материале ниже.

Традиции Маковея (Медового Спаса)


Свое название Медовый спас получил благодаря традиции наших предков собирать в это время мед с пасек, соты в ульях. В церковном календаре этот день обозначен как Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня и день семи мучеников Маккавеев.

В церквях в этот день выносят для поклонения Животворящий Крест, который украшен травами и цветами. Больные могут просить об исцелении. Для освящения приносят букеты с полевыми маками, подсолнухами, колосками и полевыми цветами. Такие букетики называют маковейчиками и они считаются мощными оберегами для детей, а также берегли от пожаров. Еще можно приносить мед, восковые свечи и пчелиные соты.


Блюда на столе в этот день обычно постные, так как начинается Успенский пост. Но в 2021 году можно готовить горячие блюда с постным маслом, каши и супы, так как праздник выпадает на субботу.

Традиционными блюдами на Маковея считаются шулики (коржики из постного теста), вареники, пироги с маком, галушки с маком и медом, медово-маковые конфеты.

Шумные застолья обычно не устраивают – собираются с родней. С 14 по 28 августа принято поминать своих усопших родственников, так как считается, что души родных опускаются на землю в дни Успенского поста, чтобы защитить свой род от бед и неприятностей.

Самые строгие запреты на Маковея


Работать в этот день нельзя, нельзя убирать в доме и наводить порядки на поле или во дворах. Нельзя шить и стирать.

Считается, что на Маковея заканчивается лето и купаться уже нельзя – можно утонуть или заболеть.

На Маковея нужно соблюдать строгий пост.

Нельзя в этот день громко говорить, устраивать шумные гуляния – это может напугать пчел, а на Маковея собирают мед.

Нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла, проявлять агрессию – это может вернуться бумерангом.
 
 
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Шумные застолья обычно не устраивают – собираются с родней.
 
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