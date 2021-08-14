ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Появится шанс все изменить: астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет 14 и 15 августа

14.08.2021 09:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Появится шанс все изменить: астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет 14 и 15 августа
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на середину августа говорит о том, что последний месяц лета станет довольно спокойным периодом. Возможны неожиданные встречи, новые знакомства и минуты удовольствия. А вот сильных потрясений и резких изменений в августе звезды не обещают.

Астрологи назвали знаки Зодиака, к которым несомненно придет удача в ближайшие выходные, 14 и 15 августа. Об этом сообщает ТСН.


Гороскоп на 14-15 августа для всех


В субботу появится возможность для кардинальных и серьезных свершений. Энергия для этого 14 августа будет просто зашкаливать. Расходуйте свои силы осторожно и экономно и по возможности – на важные дела. Любое желание, высказанное в этот день очень быстро достигнет высших сил и будет быстро реализовано. Поэтому астрологи рекомендуют правильно формулировать свои желания и не желать другим ничего плохого.

В воскресенье появится возможность наладить или полностью расстроить отношения с близким человеком. Если вы давно балансируете на грани и, то расстаетесь, то снова сходитесь с партнером – в этот раз получится найти окончательное решение. Возможно появление людей, которые давно исчезли из вашей жизни – и это может стать вторым шансом.


Знаки Зодиака, которые посетит удача 14-15 августа



Телец

Представьте на суд коллегам и начальству новые профессиональные идеи, которые давно уже у вас в разработке. На календаре выходные, и стоит провести мероприятие в нестандартной обстановке, где обсуждение будет максимально благоприятным. Если нет возможности сделать это в реальности – воспользуйтесь интернетом, ваш проект в любом случае получит высокую оценку.

Близнецы

Удача улыбнется Близнецам в профессиональном плане. Если вы мечтаете о повышении – ждите продвижение вверх по карьерной лестнице. Помните, что получить новую должность – это половина дела, важно другое – как вы себя на ней зарекомендуете. Потрудитесь на результат и поверьте, это будет того стоить.

Весы

Звезды сулят Весам встречу с человеком, который давно исчез из вашей жизни, но по-прежнему не забыт. Его появление станет неожиданным, но от многих факторов зависит – приятный это будет сюрприз или не очень. Только вы можете решить, встретить человека с радостью или сразу указать на дверь. Но помните, что стоит десять раз отмерить и один раз отрезать. Возможно, третьего шанса у вас уже не будет.
 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу появится возможность для кардинальных и серьезных свершений.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by