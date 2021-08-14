Марат Марков: «Большой разговор» показал, что вовне нас не слышат и не хотят

Источник материала: ОНТ

«Большой разговор с Президентом» в очередной раз показал, что страны Запада не хотят слышать белорусов и Беларусь. Об этом в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» рассказал председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков.

Марат Марков: «Главный момент, наверное, который я для себя обозначил. Мы имели возможность отслеживать события, которые шли параллельно. Это же было 9 августа. Так или иначе, это была дата. Отдельные домохозяйки и оппоненты пытались провести свое мероприятие в этот день. И ты понимаешь, насколько существенная разница у тебя перед глазами. То есть вот сидит человек, который руководит страной. Да, много лет. Но при этом очевидно, что он лидер, очевидно, что он профессионал. Он разбирается в том, что делает, в том, что говорит. Его мнение аргументировано, что немаловажно. И, самое главное, он патриот страны. Потому что вот эти посылы, которые были, они были совершенно понятны для всех. Если интеграция, то не в ущерб суверенитету. Если взаимоотношения с Европой – мы готовы разговаривать, но только на равных, а не методом ультиматумов и санкций. И третий момент, который на самом деле важный, вот эта забота о людях. Даже все те, кто здесь нашел родину, эта забота распространяется и на них. На фоне этих событий в Литве, на фоне того, как людей, беженцев просто вышвыривают, избивают и убивают, на этом фоне, конечно, ситуация… Вот только такой момент зацепил. К сожалению, о том, что происходит в Беларуси и как это происходит, вот эта информационная политика, даже «Большой разговор» показал, его результаты, что нас не слышат».

Подписывайтесь на нас в Telegram