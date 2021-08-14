|
Марат Марков: «Большой разговор» показал, что вовне нас не слышат и не хотят
Источник материала: ОНТ
«Большой разговор с Президентом» в очередной раз показал, что страны Запада не хотят слышать белорусов и Беларусь. Об этом в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1» рассказал председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марат Марков.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Большой разговор с Президентом» в очередной раз показал, что страны Запада не хотят слышать белорусов и Беларусь. Об этом в программе «Клуб редакторов» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)