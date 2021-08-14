Отшельник вернулся к людям после 30 лет в лесу

Источник материала: ОНТ

В Нью-Гэмпшире (США) 81-летний отшельник, который около 30 лет жил в хижине в лесу, вернулся к людям. Об этом информирует Associated Press.

Дэвид Лидстоун жил в лесу с 1994 года. Бывший лесоруб вместе с женой построил хижину, выращивал фрукты и овощи, держал пчел и разводил кур. Электричество отшельники получали от солнечных батарей, которые установлены на крыше лесного домика. После расставания с супругой Дэвид остался один и общался преимущественно только с встречавшимися на речке байдарочниками.

Владелец леса пытался выгнать Лидстоуна в течение нескольких лет. Это намерение было подкреплено решением суда. Дэвид отказался и был взят под стражу. Пока мужчина находился под арестом, его хижина сгорела. Был пожар случайным или следствием поджога, неизвестно.

Теперь бывший отшельник намерен жить в обществе.

Фото: Pixabay

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