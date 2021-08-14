Интернет-премьера на ОНТ! Смотрите 14 августа актуально-политический стрим Игоря Тура на YouTube

Источник материала: ОНТ

Большая интернет-премьера на ОНТ с узнаваемым автором! 14 августа телеканал ОНТ начинает еще более активно присутствовать на YouTube – сегодня на платформе появился авторский канал политического обозревателя Игоря Тура, который зрителям больше всего известен по популярной рубрике «Будет дополнено».





«Главный. Тур» – так называется канал на YouTube, в котором автор обещает регулярно рассказывать о главных политических событиях в Беларуси. Уже сейчас любой желающий может подписаться – на канале собран плейлист так нелюбимого оппозицией сериала «Ложь беглых», а также все выпуски рубрики «Будет дополнено», которые подготовил к эфиру Игорь Тур. А также рекомендуется подписаться на новости – 14 августа в 19:00 на канале «Главный. Тур» начнется первый интернет-стрим с одноименным названием. К выходу в прямой эфир уже все готово, приглашенными по видеосвязи гостями станут эксперты из Беларуси, в том числе – из регионов, а также из России и Украины. А основной темой, конечно, станет «Большой разговор с Президентом».

У трансляции нет жесткого ограничения по времени, все зависит от активности зрителей – задавать вопросы и слышать ответы на них также будет можно в прямом эфире. Дополнено же будет на телеграм-канале автора – за две недели после запуска там уже без малого 4000 подписчиков. А YouTube-стрим на канале «Главный. Тур», напомним – в субботу, 14 августа, в 19:00.

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