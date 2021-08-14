|
Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в четвертьфинале Canadian Open
Источник материала: ОНТ
13 августа в белорусском четвертьфинале на теннисном турнире Canadian Open в Монреале Арина Соболенко взяла верх над Викторией Азаренко.
Соболенко уверенно забрала первый сет – 6:2. Во втором Азаренко смогла навязать борьбу и даже вела в счете, но не сумела удержать преимущество – 6:4.
Арина Соболенко в полуфинале сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо – Каролина Плишкова.
Фото: twitter / OBNmontreal
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 августа в белорусском четвертьфинале на теннисном турнире Canadian Open в Монреале Арина Соболенко взяла верх над Викторией Азаренко. Соболенко уверенно забрала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)