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Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в четвертьфинале Canadian Open

14.08.2021 09:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в четвертьфинале Canadian Open

13 августа в белорусском четвертьфинале на теннисном турнире Canadian Open в Монреале Арина Соболенко взяла верх над Викторией Азаренко.

Соболенко уверенно забрала первый сет – 6:2. Во втором Азаренко смогла навязать борьбу и даже вела в счете, но не сумела удержать преимущество – 6:4.

Арина Соболенко в полуфинале сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо – Каролина Плишкова.

Фото: twitter / OBNmontreal

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13 августа в белорусском четвертьфинале на теннисном турнире Canadian Open в Монреале Арина Соболенко взяла верх над Викторией Азаренко. Соболенко уверенно забрала...
 
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