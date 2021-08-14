Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в четвертьфинале Canadian Open

Источник материала: ОНТ

13 августа в белорусском четвертьфинале на теннисном турнире Canadian Open в Монреале Арина Соболенко взяла верх над Викторией Азаренко.

Соболенко уверенно забрала первый сет – 6:2. Во втором Азаренко смогла навязать борьбу и даже вела в счете, но не сумела удержать преимущество – 6:4.

Арина Соболенко в полуфинале сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо – Каролина Плишкова.

Фото: twitter / OBNmontreal

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