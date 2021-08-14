В США после переписи оказалось, что доля белого населения стала самой низкой за всю историю

Источник материала: ОНТ

Доля белокожего неиспаноязычного населения в США впервые с 1790 года, когда в стране была проведена первая в истории перепись, оказалась менее 60%. Об этом со ссылкой на данные американского Бюро переписи населения информирует Associated Press.

В 2020 году в США белых неиспаноязычных людей насчитывалось 191 миллион. Доля белого населения снизилась до 57,8%. Этот показатель – самый низкий с 1790 года, то есть за всю историю исследований. Подобный результат связывается с падением рождаемости у белых женщин в сравнении с женщинами азиатского и латиноамериканского происхождения.

Численность населения США в целом с 2010 года увеличилась на 7,4%. Население в стране росло медленнее лишь во времена Великой депрессии.

Фото: Pixabay

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