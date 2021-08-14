ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США после переписи оказалось, что доля белого населения стала самой низкой за всю историю

14.08.2021 09:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В США после переписи оказалось, что доля белого населения стала самой низкой за всю историю

Доля белокожего неиспаноязычного населения в США впервые с 1790 года, когда в стране была проведена первая в истории перепись, оказалась менее 60%. Об этом со ссылкой на данные американского Бюро переписи населения информирует Associated Press.

В 2020 году в США белых неиспаноязычных людей насчитывалось 191 миллион. Доля белого населения снизилась до 57,8%. Этот показатель – самый низкий с 1790 года, то есть за всю историю исследований. Подобный результат связывается с падением рождаемости у белых женщин в сравнении с женщинами азиатского и латиноамериканского происхождения.

Численность населения США в целом с 2010 года увеличилась на 7,4%. Население в стране росло медленнее лишь во времена Великой депрессии.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доля белокожего неиспаноязычного населения в США впервые с 1790 года, когда в стране была проведена первая в истории перепись, оказалась менее 60%. Об этом со ссылкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цыганкоў: Ёсьць адна дзяржава ў сьвеце, дзе можна без праблем заўсёды гаварыць па-беларуску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by