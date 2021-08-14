Повышение зарплат бюджетникам в Беларуси обойдется в 206 млн. рублей

Источник материала: АФН

Дополнительное повышение зарплат работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, обойдется в 206,53 млн. рублей, следует из постановления Совмина РБ № 460 от 12 августа 2021 года.

Средства будут выделены из республиканского бюджета за счет резервного фонда президента.

Их указанной суммы 18,586 млн. рублей будут направлены Минобороны, МВД, Минздраву и Минспорта для дальнейшего предоставления организациям.

Оставшиеся 187,944 млн. рублей направляются консолидированным бюджетам областей в виде межбюджетных трансфертов.