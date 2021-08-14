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В Сети опубликовало видео, на котором белорусские силовики с автоматами и со щитами выдавливают мигрантов на территорию Латвии

14.08.2021 09:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Сети опубликовало видео, на котором белорусские силовики с автоматами и со щитами выдавливают мигрантов на территорию Латвии
Кадр из видео
Министерство обороны Латвии на своем портале опубликовало видео, снятое у белорусско-латвийской границы. На нем мигранты, которых вытесняют к границе и не дают вернуться назад белорусские силовики.

На видео указано, что оно было снято 13 августа. На первом, за спиной у сидящих на рельсах людей стоят трое военных с автоматами. На другом видео трое силовиков со щитами стоят возле группы из десяти человек. На третьем — целый строй силовиков в экипировке, похожей на омоновскую, а перед ними сидит большая группа мигрантов.

Ни на одном видео не видно, что мигранты пересекли государственную границу Латвии.


Портал Sargs.lv, основанный Минобороны Латвии, подчеркивает, что подобные действия являются частью гибридной операции Беларуси, направленной против стран , Польши, НАТО и ЕС.

«На видео попал очередной акт агрессии на латвийско-беларусской границе: лукашистские каратели заставляют мигрантов перемещаться в сторону Латвии и не дают им попасть обратно на территорию Беларуси. Люди в форме угрожают мигрантам оружием. Кроме того, их заставляют сидеть прямо на земле под надзором вооруженных автоматами людей во время привалов», - указывается в комментарии к видео.


Напомним, в Латвии с 11 августа был введен режим ЧС в приграничных с Беларусью районах. Пограничникам разрешено выдворять проникших нелегально на территорию страны мигрантов.

 
 
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