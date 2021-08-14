Гороскоп на 14 августа: что ждет все знаки Зодиака

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UDF
Астрологи составили гороскоп на 14 августа 2021 года для всех знаков Зодиака.
Об этом сообщает 1001 гороскоп
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[/h2]Овен
В вас проснется настоящий борец, который захочет победить абсолютно в любом деле.
[h2]Телец
Вы захотите определенности во всем. Только не давите на людей.
Близнецы
Постарайтесь быть чуточку спокойнее, чтобы не рассориться со всеми подряд.
Рак
Звезды рекомендуют вам не вмешиваться в конфликты.
Лев
Астрологи говорят, что вы выступите в роли тирана для своих близких. Ох, намечается извержение вулкана.
Дева
Вы любите критиковать людей, но сегодня сами же и попадете под раздачу.
Весы
Уделите время финансовым вопросам.
Скорпион
Вы будете отстаивать свою точку зрения во всем.
Стрелец
Постарайтесь не раздражаться по любому пустяку.
Козерог
Научитесь быть более гибкими, чтобы не провоцировать конфликты с окружающими.
Водолей
Судьба будет на вашей стороне. Покажите всем, что вы лучшие.
Рыбы
Рыбы могут испытать желание взять кого-то под свою защиту.
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Звезды рекомендуют многим знакам Зодиака быть осторожнее.