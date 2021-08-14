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На жизнь хватит. Стало известно какую пенсию получит Меркель, когда уйдет с должности канцлера

14.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После ухода на пенсию канцлеру Германии Ангеле Меркель положена пенсия около €15 тыс. в месяц. Такую сумму назвало агентство DPA со ссылкой на подсчеты Союза налогоплательщиков ФРГ.




Представители организации уточнили, как формируется размер пенсии. Меркель регулярно избиралась членом бундестага с 1990 года. Параллельно она работала в правительстве экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, пишет Office Life. Нынешнюю должность фрау Меркель занимает почти 16 лет.

Ангеле Меркель могут выплачивать пенсию в 65% от депутатской зарплаты, которая сейчас около €10 тыс. Но общая сумма будет сформирована с учетом прибавки за высший государственный пост. Например, ее предшественник Герхард Шредер, который проработал канцлером всего семь лет, ежемесячно получает доплаты около €6,5 тыс.

В качестве экс-канцлера ФРГ она сохранит за собой право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем. Такое бюро для Шредера обходится Берлину в €500 тыс. в год.

В конце сентября в Германии выберут нового канцлера. У Меркель к тому моменту завершится четвертый канцлерский срок, на пятый она не стала выдвигать свою кандидатуру, о чем заявила в начале июня.
 
 
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После ухода на пенсию канцлеру Германии Ангеле Меркель положена пенсия около €15 тыс. в месяц. Такую сумму назвало агентство DPA со ссылкой на подсчеты Союза...
 
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