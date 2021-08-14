Назад в будущее. 14 августа год назад в трех фото: «Не овцы, не быдло, не народец»

Источник материала: Салiдарнасць

В этот день в августе 2020-го было много знаковых моментов, как, к примеру, на минском МТЗ. Вспоминаем.

14 августа 2020-го около тысячи работников МТЗ вышли на улицы Минска с политичесими требованиями: освободить политзаключенных, снять «нелегитимного президента», назначить новые выборы, прекратить насилие.

Маршу заводчан предшествовали акции женщин, вышедших на улицы в белом и с цветами, а также цепи солидарности медиков , протестовавших против насилия.

Акция работников МТЗ началась у проходной предприятия. В толпе были заметны плакаты: «Не овцы! Не быдло! Не народец! И нас не 20 человек». Затем заводчане прошли колоной к Дому правительства.







В августе протесты рабочих прокатились по всей стране: новополоцкий «Нафтан», гродненский «Азот», жодинский БелАЗ…