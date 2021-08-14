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Сабина Брило: «Все идет к тому, что сама мысль, само свободное существование человека окажутся вне закона»

14.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известная белорусская журналистка – про сегодняшние ощущения.

Сабина Брило: «Все идет к тому, что сама мысль, само свободное существование человека окажутся вне закона»

Фото из Facebook Сабины Брило

Все идет к тому, что сама мысль, высказывание, движение, само свободное существование человека окажутся вне закона.

Прав уже нет; произнеси «я имею право» – и услышишь, как нелепо звучит твой голос. Грубая сила устанавливает свои нехитрые правила, в основе которых страх и подчинение.

 
 
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