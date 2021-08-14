ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евросоюз призывает освободить задержанных активистов «Схода»

14.08.2021 10:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Евросоюз призывает освободить задержанных активистов «Схода»
Фото: Reuters
Евросоюз призывает белорусские власти освободить задержанных делегатов платформы "Сход".

[quote][/quote]"Европейский Союз призывает режим освободить всех задержанных и заняться заслуживающим доверия политическим процессом с участием всех заинтересованных сторон", — написал в Твиттере пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

По его словам, этими задержаниями официальный Минск продолжает "вопиющее пренебрежение основными свободами".

Как сообщалось ранее, 11 августа по крайней мере у 22 активистов "Схода" прошли обыски. Большинство из них после допроса были отпущены.

12 августа стало известно, что на Окрестина отправили первого председателя "Схода" — экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню. Следственный комитет заявил, будто его проверяют на "причастность к массовым беспорядкам".

В тот же день прошёл обыск у ещё одного активиста "Схода" — сопредседателя общественного объединения "Говори правду", экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Андрея Дмитриева. Его отпустили после допроса.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, 11 августа по крайней мере у 22 активистов прошли обыски.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назад в будущее. 14 августа год назад в трех фото: «Не овцы, не быдло, не народец»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by