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Евросоюз призывает освободить задержанных активистов «Схода»
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
[quote][/quote]"Европейский Союз призывает режим освободить всех задержанных и заняться заслуживающим доверия политическим процессом с участием всех заинтересованных сторон", — написал в Твиттере пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.
По его словам, этими задержаниями официальный Минск продолжает "вопиющее пренебрежение основными свободами".
Как сообщалось ранее, 11 августа по крайней мере у 22 активистов "Схода" прошли обыски. Большинство из них после допроса были отпущены.
12 августа стало известно, что на Окрестина отправили первого председателя "Схода" — экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню. Следственный комитет заявил, будто его проверяют на "причастность к массовым беспорядкам".
В тот же день прошёл обыск у ещё одного активиста "Схода" — сопредседателя общественного объединения "Говори правду", экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Андрея Дмитриева. Его отпустили после допроса.
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Как сообщалось ранее, 11 августа по крайней мере у 22 активистов прошли обыски.
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