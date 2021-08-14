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"Реал Мадрид" планирует подписать Мбаппе предстоящим летом
Источник материала: Партизан
22-летний звездный нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может сменить клуб уже до конца текущего летнего трансферного окна - футболистом интересуется мадридский "Реал".
Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe, передает "Чемпионат".
Как отмечает источник,
Отсутствие расходов и возможные продажи Мартина Эдегора и Мариано Диаса могут позволить "Реалу" предложить за Мбаппе около 150 млн евро. В любом случае "Реал" рассчитывает заложить фундамент в переговорах по Мбаппе на будущий переход игрока следующим летом, намечая Килиана как одну из главных звезд своего проекта.
Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырех играх и отметился одним ассистом.
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22-летний звездный нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может сменить клуб уже до конца текущего летнего трансферного окна - футболистом...
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