"Реал Мадрид" планирует подписать Мбаппе предстоящим летом









Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe, передает "Чемпионат".





пишет ru.oxu.az, на данный момент руководство мадридского "Реала" лишь рассматривает и оценивает возможность этого громкого подписания. Сейчас в пользу "Королевского клуба" могут сыграть два фактора - это подходящее к окончанию действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ и тот факт, что после подписания Лионеля Месси клубу из столицы Франции просто необходимо совершить некоторые продажи, чтобы сбалансировать платежную ведомость. Как отмечает источник,ru.oxu.az, на данный момент руководство мадридского "Реала" лишь рассматривает и оценивает возможность этого громкого подписания. Сейчас в пользу "Королевского клуба" могут сыграть два фактора - это подходящее к окончанию действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ и тот факт, что после подписания Лионеля Месси клубу из столицы Франции просто необходимо совершить некоторые продажи, чтобы сбалансировать платежную ведомость.





Отсутствие расходов и возможные продажи Мартина Эдегора и Мариано Диаса могут позволить "Реалу" предложить за Мбаппе около 150 млн евро. В любом случае "Реал" рассчитывает заложить фундамент в переговорах по Мбаппе на будущий переход игрока следующим летом, намечая Килиана как одну из главных звезд своего проекта.





Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырех играх и отметился одним ассистом.