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«Цены быстро растут по всей стране, что было обусловлено высоким спросом со стороны экспортеров и переработчиков. На фоне динамичного роста рынка многие продавцы отказываются от исполнения действующих контрактов, что вынуждает некоторых покупателей еще более активно повышать цены», - констатирует Сизов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия теряет 15% урожая пшеницы Настолько резкого разового снижения оценок для России не было много лет.

Урожай в России составит 72,5 млн тонн и будет на 15%, или 12,5 млн тонн ниже изначальных оценок, говорится в ежемесячном отчете ведомства, опубликованном в четверг.Настолько резкого разового снижения оценок для России не было много лет, отмечает, глава аналитического центра СовЭкон.Ожидания урожая новой пшеницы резко снизились в последние недели после того, как Росстат опубликовал неожиданно слабые данные о площадях под озимой пшеницей: с прошлогодних 16,9 млн гектаров они упали до 15,6 млн.Дополнительный фактор - неблагоприятные погодные условия, указывает Сизов: сухая и жаркая погода негативно сказалась на перспективах урожайности яровой и, частично, озимой пшеницы, что особенно ударило по таким крупным регионам-производителям, как Татарстан, Башкортостан и Оренбург с их рекордно низкими запасами влаги.Прогноз по экспорту российского зерна снижен на 5 млн тонн, до 35 млн.Еще сильнее - на 24% - Минсельхоз США снизил прогноз по урожаю пшеницы в Канаде, где палящая жара и засуха вызвали сотни лесных пожаров и уничтожили посевы в «золотом поясе» по обе стороны границы с США.В Британской Колумбии из-за пожаров тысячи железнодорожных вагонов, перевозивших зерно на экспорт, простаивали неделями, а фермерам пришлось продавать недорощенный урожай на корм скоту из-за увядания посевов под палящим солнцем.В самих Штатах урожай будет худшим за последние 19 лет, прогнозирует Минсельхоз. Ситуацию усугубляет то, что мировые запасы пшеницы существенно ниже ожиданий - 279 млн тонн против консенсус-прогноза в 288 млн тонн.На фоне выпуска отчета фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 4,4% и едва не обновили 9-летний максимум, достигая 7,59 доллара за бушель.В России на прошлой неделе пшеница 4 класса подорожала на 550 рублей до 13375 рублей за тонну, а с середины июля котировки выросли уже на 11%, отмечает СовЭкон.