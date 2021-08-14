Мнение: «Властям бывает не до логики, когда зудит в области ущемленного величия»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о косвенных последствиях санкций.

– На днях обнаружилось, что с белорусскими банками другие банки не хотят больше играть. В смысле возникли проблемы при проведении международных платежей через систему SWIFT. И, что характерно, с течением времени этих проблем не становится меньше.

А совсем наоборот – их становится больше и чаще. Что еще более характерно – эти проблемы никак не зависят от формы собственности.

Потому что они появились и у совсем уже государственного «Беларусбанка», и у вполне себе частного «Альфа-банка».

Просто, имея дело с белорусскими банками, иностранные банки никогда не могут быть уверены в том, куда пойдет очередной платеж.

Согласись, если вдруг нечаянно обнаружится, что деньги пошли на оказание туристических услуг гражданам ближневосточных стран, то никому же не хочется стать фигурантом уголовного дела о содействии нелегальной миграции. Даже в качестве свидетеля.

Поэтому, получается, иностранным банкам, которые имеют дело с белорусскими, нужно сначала написать дополнительные протоколы безопасности.

Чтобы гарантировать, что деньги, предназначенные, скажем, детям, не потратят нечаянно на оплату дополнительного довольствия каким-нибудь подсанкционным красавцам. А на составление дополнительных протоколов нужны месяцы и то не факт, что успеешь.

Такие вот косвенные последствия санкций. Когда чем дальше, тем контакты с белорусскими властями становятся губительнее для кармы и деловой репутации. SWIFT вроде никто никому не отключал, а пользоваться им становится затруднительно.

Вот внешней политики у белорусских властей не осталось, а теперь их внешняя экономика следует тем же курсом в направлении того же айсберга.

И, надо отдать должное, власти сами проложили этот курс, и сейчас очень стараются, чтобы экономика не сбилась с пути. Как с тем же миграционным кризисом. Вот с идеей поставить Литву в частности и Евросоюз в целом на колени у властей немножко не задалось. Зато получилось убедить окружающих в своей альтернативной адекватности. И в том, что проблема белорусских властей – это уже не внутренняя проблема Беларуси, а, как минимум вопрос региональной безопасности. Соответственно, и затягивать с ее решением не стоит.

И, если белорусские власти начнут в ответ бомбить иностранные кварталы Воронежа (в смысле разбираться с компаниями, в капитале которых есть участие враждебных государств), то скорость движения к айсбергу сильно вырастет. Хотя, мне кажется, никаких иностранных кварталов они на самом деле бомбить не будут.

Потому что пока весь беспощадный ответ заключался в запрете баночек из-под Nivea и изгнании американского посла, которого сюда все равно не пускали.

Вон Литве так долго грозили прекращением калийного транзита, что литовцы уже устали ждать. И теперь собираются прекратить его сами. Потому что говорить – это одно, а стрелять в ногу, которая не зажила после прошлого раза – совсем другое.

Потому что, рассказы о своем всемогуществе имеют психотерапевтический эффект и способствуют поднятию геополитической самооценки. А на ногу до сих пор больно ступать.

Хотя, я за свою правоту, конечно, не поручусь. Мы ведь тут с тобой рассуждаем с позиции логики и здравого смысла. А где здравый смысл и где белорусские власти? Им бывает не до логики, когда зудит в области ущемленного величия.