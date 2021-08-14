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Лукашенко про «перамены». Новая конституция никому не нужна?
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко довольно четко дает понять, что менять конституцию не рвется. Похоже, что процесс подготовки нового основного закона, вызванный
Конституцию в Беларуси решили обновить «не только потому, что время пришло. А потому, что все орали: дайте “перамен”!» — заявил Лукашенко 13 августа в Рогачевском районе.
Похожим образом он высказался 9 августа во время
В обоих случаях Лукашенко с подчеркнутой интонацией употребил белорусскоязычный вариант «перамены». Таким образом он обычно троллит своих политических противников.
В целом же месседж можно расшифровать так: вы хотели чего-то свеженького, ну вот я и откликнулся на просьбы трудящихся. А в принципе меня и статус-кво устраивает.
За год вождь зацементировал ситуацию
Да, за год много воды утекло. В августе 2020-го на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (это там кричали «уходи!») выглядевший растерянным Лукашенко заявил: «Будет так, мужики: нам надо принять новую конституцию, что вы хотели». Также было обещано «по новой конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти».
Но потом он взял ситуацию в свои руки, перемолол протесты и почувствовал себя гораздо увереннее — во многом и благодаря
Тональность разговора о конституционных преобразованиях изменилась. По итогам провластного соцопроса в начале февраля 2021 года было объявлено: около 60% белорусов считают, что действующая конституция соответствует запросам общества.
Такие же нотки: мол, нам хорошо и с этой конституцией, и с этим вождем — звучали в феврале и на
В марте же на встрече с членами конституционной комиссии он
Уже тогда стало ясно, что никакой серьезной переделки основного закона не будет. Но поскольку реформа была обещана (в том числе, судя по всему, и Кремлю), то, сказав «а», как-то надо говорить и «б».
Эксперт: Лукашенко будет стараться «отсидеть пять лет»
В августе — сентябре 2020 года, когда бушевали
По его мнению, путь конституционной реформы как «альтернативу уличной демократии» могла предложить Москва.
«Но когда фактор улицы ушел, перед Лукашенко встал вопрос: а зачем?» — предполагает политолог.
Он подчеркивает, что неофициально обнародованный проект новой конституции сохраняет президентскую республику, хотя и «вводятся элементы системы сдержек и противовесов» (конечно, весьма ограниченные).
При этом уже очевидно, что «принципиальной ломки системы не будет». К тому же условно либеральных моментов в процессе доработки проекта может стать меньше, прогнозирует эксперт. В итоге «новая конституция станет еще больше похожей на нынешнюю».
Пока непонятно, когда новый основной закон вступит в действие, когда состоятся новые президентские выборы, подчеркивает собеседник Naviny.by.
Похоже на то, что Лукашенко будет стараться «отсидеть пять лет», то есть остаться в нынешнем кресле до 2025 года. Подтолкнуть его к уходу может разве что Москва, сказал Казакевич.
Процесс идет по инерции
Сложилась парадоксальная ситуация, когда, если разобраться, новая конституция никому в Беларуси не нужна, отметил в комментарии для Naviny.by белорусский политолог Валерий Карбалевич.
«Противникам Лукашенко это не нужно, потому что они хотели совсем
Он предполагает, что и «для самого Лукашенко теперь возник вопрос, зачем нужна новая конституция».
При этом Лукашенко «явно не торопится» — срок, когда доработанный проект должны положить на его стол, перенесен с 1 августа на 1 сентября, подчеркнул Карбалевич.
Добавим: неизвестным остается, насколько в вопросе конституционной реформы (и связанного с ней транзита власти) на Лукашенко сейчас давит Москва. Раньше ее спикеры напоминали об этом часто, теперь тема практически ушла.
Можно предположить, что Лукашенко в какой-то степени убедил Владимира Путина: главное, мол, что цветная революция не прошла и я снова держу страну в кулаке; зачем тогда пороть горячку и ломать систему, которая работает?
Терзания по поводу транзита
Конечно, при всем при том Лукашенко понимает, что он не вечен. Так что время от времени заговаривает о своем уходе, втором президенте. И под
«Нельзя эту конституцию, которая есть, — она действительно очень авторитарная, — передать тому президенту, который придет. Потому что мы не знаем, кто он еще будет и как он себя поведет», — пояснял Лукашенко во время «Большого разговора». Поэтому, мол, часть полномочий «стратегического характера» следует передать Всебелорусскому собранию.
В то же время он, похоже, еще не определил свое место в новой конфигурации власти. Прозвучала показательная ремарка: «…Так молитесь Богу, чтобы я согласился еще быть председателем Всебелорусского народного собрания».
Потому, судя по проекту, Лукашенко не готов серьезно обстригать президентские полномочия. Ведь если захочет баллотироваться еще раз, то получится, что обстриг полномочия самому себе.
Немыслимо расстаться с властью?
Лукашенко рефреном твердит, что не может отдать страну, бросить на произвол судьбы (растерзание врагам) своих сторонников, свою гвардию.
Похоже, он просто не представляет себя вне власти. К тому же не уверен, что даже самый преданный преемник сможет обеспечить ему и его семье гарантии безопасности.
Чтобы выстроенная за четверть века система устояла вопреки
С учетом психологии Лукашенко с большой степенью уверенности можно предположить, что он будет держаться за власть до последней возможности, отодвигая транзит. А потому вождя и впрямь вполне бы устроила пока и старая конституция.
Но коль скоро
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