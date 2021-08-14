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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кардиологи назвали овощ, употребление которого на 55% снизит риск инсульта Его нужно есть регулярно.

Эксперты сравнивали две группы добровольцев — одни регулярно ели помидоры, другие не употребляли их вообще. Какого же было их удивление, когда выяснилось, что в среднем риск инсульта у любителей помидоров оказался ниже почти на 55%.Медики объясняют это тем, что томаты богаты антиоксидантом, ликопином. А повышенный уровень этого вещества в крови помогает избежать инсульта. Но, чтобы добиться такого эффекта, помидоры нужно есть регулярно не менее 3-4 раз в неделю.