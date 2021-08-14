ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Логойском районе спасатели помогли двум заблудившимся женщинам

14.08.2021 10:43 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

 14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе спасатели помогли двум заблудившимся женщинам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о том, что требуется помощь в поиске потерявшихся людей в лесном массиве вблизи деревни Гостиловичи Логойского района, поступило спасателям 13 августа в 12.27. Позже стало известно, что две женщины пошли в лес за грибами и заблудились, связь с ними поддерживалась по мобильному телефону.

«За помощью обратилась одна из потерявшихся. Женщины рассказали, что вышли на лесную дорогу. Увидев машину, пытались звать на помощь, надеясь, что владельцы этого автомобиля где-то рядом, но никто не откликнулся. Потерявшиеся женщины прошли от начальной точки около 20 км. Работники пожарного аварийно-спасательного отряда, подключив телефон к геолокации, определили координаты грибников. Далее спасатели проследовали к этому месту и помогли женщинам добраться домой», - рассказал заместитель по оперативно-тактической работе Логойского районного отдела по ЧС Руслан Дятлов.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, нужно детально изучить правила безопасности. Нужно взять с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. «Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. Одежда и обувь для похода в лес должны быть плотными и непромокаемыми. Обязательно используйте в одежде яркий элемент, например, платок или кепку, - это поможет не остаться незамеченным, а те, кто ищет вас, не пройдут мимо такой одежды. Проинформируйте родных, где собираетесь заходить в лес и об ориентировочном времени возвращения», - отметили в МЧС.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, нужно детально изучить правила безопасности. Нужно взять с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. «Не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит в интернете в течение одной минуты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by