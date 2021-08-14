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Что происходит в интернете в течение одной минуты
Источник материала: Партизан
Цифровой мир — это отдельная вселенная, причем очень быстро меняющаяся.
Мириады загрузок и выгрузок, сообщений и поисков, отправленных и полученных сообщений, прослушиваний и потоковой передачи происходят каждую минуту во всемирной паутине.
Новое исследование World economic forum показало, что каждую минуту происходило в Интернете в 2021 году.
Выяснилось, что каждые 60 секунд на YouTube загружается более 500 часов контента, а в Instagram публикуются 695 тысяч историй.
Через WhatsApp и Facebook Messenger было отправлено около 70 млн сообщений,
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Цифровой мир — это отдельная вселенная, причем очень быстро меняющаяся.
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