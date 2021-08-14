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Что происходит в интернете в течение одной минуты

14.08.2021 10:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цифровой мир — это отдельная вселенная, причем очень быстро меняющаяся.



Мириады загрузок и выгрузок, сообщений и поисков, отправленных и полученных сообщений, прослушиваний и потоковой передачи происходят каждую минуту во всемирной паутине.

Новое исследование World economic forum показало, что каждую минуту происходило в Интернете в 2021 году.




Выяснилось, что каждые 60 секунд на YouTube загружается более 500 часов контента, а в Instagram публикуются 695 тысяч историй.

Через WhatsApp и Facebook Messenger было отправлено около 70 млн сообщений, пишет belmarket.by. В ту же минуту на Tinder было сделано два миллиона свайпов, а в Интернете было потрачено 1,6 млн долларов США.
 
 
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Цифровой мир — это отдельная вселенная, причем очень быстро меняющаяся.
 
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