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В США подросток устроил стрельбу в школе, есть погибший
Источник материала: Партизан
В средней школе в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошла стрельба, один школьник убит. Об этом сообщил 13 августа местный телеканал KRQE со ссылкой на департамент полиции.
Конфликт произошел между двумя школьниками,
Глава полицейского департамента Гарольд Медин уточнил, что погибший заступился за своего друга.
Стрелявшего удалось оперативно задержать. Один из офицеров полиции находился на месте происшествия, когда произошел инцидент.
Правоохранительные органы выясняют, откуда у нападавшего было оружие. Сообщается, что пистолет обнаружили на месте происшествия. Неизвестно, сколько раз стрелял нападавший.
Контекст:
Associated Press пишет, что Альбукерке стремится побить рекорд по убийствам в этом году. За первые восемь месяцев предыдущего года в городе произошло 80 убийств, такой рекордный показатель зафиксировали за 2019 год.
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В средней школе в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) произошла стрельба, один школьник убит. Об этом сообщил 13 августа местный телеканал KRQE со...
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