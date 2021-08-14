Польша задержала на границе с Беларусью в 10 раз больше нелегальных мигрантов, чем в 2020 году





цитирует Польское радио. ВедомствоПольское радио.





По информации Пограничной службы, с начала 2021 польско-белорусскую границу пыталось нелегально пересечь почти 900 мигрантов. Это в 10 раз больше, чем за весь прошлый год.





пишет Смартпресс, что волна мигрантов усилилась в последние недели. Пограничной службе в патрулировании границы помогают Войска территориальной обороны. В службе также сообщили,Смартпресс, что волна мигрантов усилилась в последние недели. Пограничной службе в патрулировании границы помогают Войска территориальной обороны.





С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.



