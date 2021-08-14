|
В Беларуси перестали публиковать таможенную статистику внешней торговли
Источник материала: АФН
Единый портал электронных услуг приостановил с 13 августа оказание электронной услуги «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли»
Согласно сообщению на сайте НЦЭУ, публикация данных приостановлена по решению Государственного таможенного комитета РБ.
«…с 13.08.2021 приостановлено оказание электронной услуги 156.25 «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли» по решению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Национальный статический комитет перестал публиковать данные о внешней торговле нефтью и нефтепродуктами, калийными удобрениями, продукцией машиностроения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единый портал электронных услуг приостановил с 13 августа оказание электронной услуги «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)