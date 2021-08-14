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«Обеспечиваем собственную торговую сеть». Белорусы отдают излишки овощей в сельский магазин и зарабатывают на этом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче сдают витаминную продукцию и куда можно приехать на сбор ежевики? В программе «
Урожай огурцов размера XXL Светлана снимает впервые. Удобрениями их не перекормили, как может показаться на первый взгляд. Огурцы китайских сортов достигают в длину 80 сантиметров. От русского собрата отличаются сладковатым вкусом. А накормить таким можно целое застолье.
Светлана Будько, жительница деревни Старая Рудица:
Светлана, сколько себя помнит, работала на грядках. Вырастить свое, натуральное – что может быть лучше? Разве что экзотикой соседей удивить.
Светлана Будько:
Но есть и проверенные, любимые сорта, которые высаживает каждый год. Например, тигровые помидоры.
Светлана Будько:
Внучки особенно ждут, когда созреют бабушкины арбузы. Бахчевые уже несколько лет, как постоянно прописались на грядках Светланы.
Светлана Будько:
Не прочь Светлана и поделиться излишками овощей. Этот год особенно урожайный на огурцы. Обычные выдались не хуже китайских. Один в один.
– Так, восемь, 335, минус корзиночка. Держите, 4 рубля 97 копеек.
Тем более, чтобы сдать огурцы, необязательно ехать в райпо. Овощи принимают прямо в сельском магазине. Местные говорят: удобно – и излишки урожая не пропадают, и доход дополнительный.
Елена Смольская, продавец:
Свежие овощи отправляются прямиком на прилавки.
Яна Шипко, корреспондент:
Игорь Ожог, начальник отдела заготовок Дзержинского филиала Минского облпотребобщества:
Яна Шипко:
Игорь Ожог:
Яна Шипко:
Игорь Ожог:
Хранилища в Дзержинске уже заполнены. Ягоды заморожены, на складе яблоки, лук, чеснок, огурцы, томаты, картофель, капуста. Прием сезонной продукции продолжается. Среди населения есть и постоянные поставщики, как Павел, например. В этот раз привез отборные помидоры и чеснок.
– Ставьте на весы ваш чесночок. Чеснок хорошо обработанный, почищенный. По 4,50 у нас чесночок. Давайте помидорчики. Килограмм стоит рубль. Как вы так вырастили? Такие красивые, прям прелесть. И уже не первый раз сдаете, такие молодцы, возьмите, пожалуйста.
Овощи парень выращивает сам в свободное от работы время. За сезон получился неплохой приработок.
Павел Гузов, житель Дзержинска:
А для тех, кто, как Светлана, любит экспериментировать на приусадебных участках, есть еще больше возможностей повысить свой скилл и присмотреться к новым сортам. Возвращаясь к Институту плодоводства, там регулярно проводятся семинары для всех желающих. Ближайший – 20 августа. Специалисты расскажут о сортах домашней сливы и ранней груши. Само собой, поделятся не только опытом, но и черенками.
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«Обеспечиваем собственную торговую сеть». Белорусы отдают излишки овощей в сельский магазин и зарабатывают на этом
Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче...
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