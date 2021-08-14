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США в ОБСЕ: Белорусский режим и дальше будет нести ответственность за свои действия

14.08.2021 11:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский режим и дальше будет нести ответственность за свои действия, заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, выступая на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

США в ОБСЕ: Белорусский режим и дальше будет нести ответственность за свои действия
Источник: twitter.com/usambosce

«Режим несправедливо удерживает более 600 политических заключенных. В попытке заставить замолчать жизненно важные независимые голоса власти провели обыски, закрыли двери и выдвинули политически мотивированные обвинения в адрес средств массовой информации и НПО», — констатировала Остриен в своей речи, посвященной годовщине президентских выборов в Беларуси, передает БелаПАН.

Она подчеркнула, что белорусские власти все чаще запугивают и преследуют белорусов за рубежом, приведя в качестве примера принудительную посадку рейса RyanAir 4978 с целью ареста белорусского независимого журналиста, попытки запугать Литву и другие соседние с Беларусью страны ЕС с помощью организованного потока нелегальных мигрантов на сопредельные территории, а также попытку принудительно отправить на родину спортсменку Кристину Тимановскую.

«Эти транснациональные репрессии отражают вопиющее игнорирование международных норм. Транснациональные репрессии недопустимы и должны быть прекращены. Режим Лукашенко и дальше будет нести ответственность за свои недобросовестные действия», — заявила Остриен.

«Санкции демонстрируют нашу решимость призвать режим Лукашенко к ответу за нарушения прав человека, коррупцию и нападения на демократию», — подчеркнула она.

«Соединенные Штаты еще раз призывают белорусские власти прекратить репрессии против представителей гражданского общества, оппозиции, СМИ, спортсменов, студентов, юристов и других граждан и немедленно освободить всех политических заключенных. Мы также вновь призываем режим Лукашенко принять предложение ОБСЕ о содействии национальному диалогу, ведущему к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением. Мы поддерживаем народ Беларуси в поддержке его прав человека и основных свобод», — подытожила временная поверенная в делах США при ОБСЕ.

9 августа президент США Джо Байден подписал новый исполнительный указ, который расширяет возможности для принятия санкций в отношении белорусского режима.

В этот же день Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 23 физических и 21 юридического белорусского лица.

 
 
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Белорусский режим и дальше будет нести ответственность за свои действия, заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, выступая на заседании...
 
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