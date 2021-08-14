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Власти продлили срок разрешенного повышения цен на рис

14.08.2021 11:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров до 31 августа продлила срок возможного повышения цен на весь ассортимент риса, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Власти продлили срок разрешенного повышения цен на рис
Фото: pixabay.com

Повышение возможно на уровне, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года. Оно разрешено юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию риса на внутренний рынок, передает БелаПАН.

Ранее было принято решение о возможности такого повышения цен до 31 июля текущего года — «в целях недопущения сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен и ухудшения финансового состояния организаций».

Прежде комиссия при Совмине также разрешила поднять цены на молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,9%, на детское питание — на 4%, подсолнечное масло — на 15%.

 
 
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Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров до 31 августа продлила срок возможного повышения цен на весь...
 
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