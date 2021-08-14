Власти продлили срок разрешенного повышения цен на рис

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров до 31 августа продлила срок возможного повышения цен на весь ассортимент риса, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.



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Повышение возможно на уровне, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года. Оно разрешено юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию риса на внутренний рынок, передает БелаПАН .

Ранее было принято решение о возможности такого повышения цен до 31 июля текущего года — «в целях недопущения сокращения ассортимента риса на фоне роста контрактных цен и ухудшения финансового состояния организаций».

Прежде комиссия при Совмине также разрешила поднять цены на молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,9%, на детское питание — на 4%, подсолнечное масло — на 15%.