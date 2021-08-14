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УЕФА готовит пакет помощи европейским футбольным клубам на сумму до $7 млрд

14.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА готовит пакет помощи европейским футбольным клубам для преодоления последствий пандемии COVID-19, предусматривающий создание фонда финансирования объемом от двух до 6 млрд евро ($2,35-7 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.




Клубы, как планируется, будут иметь возможность привлечь финансовые средства из этого фонда по более низким процентным ставкам, а также реструктурировать с помощью них уже имеющиеся займы на более долгий период - от пяти до 7 лет. Ранее в апреле Bloomberg также сообщал, пишет interfax.by, что УЕФА вела предварительные переговоры с британской инвестиционной компанией Centricus Asset Management о выделении средств.

Создание фонда финансирования является одним из трех элементов стратегии, разрабатываемой спортивной организацией для преодоления последствий COVID-19. Эта стратегия также предусматривает создание денежного резерва на случай кризисных ситуаций и введение новых правил в положение УЕФА о финансовом фэйр-плей, которое предназначено для борьбы с нечестной конкуренцией между клубами.

В частности, УЕФА планирует ввести ограничения на зарплаты футболистов. Это, как считают разработчики плана, прекратит практику, когда только клубы с богатыми владельцами, такие как британский "Челси" и "Манчестер Сити", могут позволить себе контракты с наиболее результативными футболистами.

Пакет помощи УЕФА разрабатывается в тяжелое для европейского футбола время. Во время сезона 2019-2020 годов он впервые после экономического кризиса 2008 года столкнулся с финансовыми проблемами - выручка сократилась на 13% до 25,2 млрд евро.

Эти трудности затронули даже наиболее престижные футбольные клубы. Испанская "Барселона" в этом месяце не смогла продлить контракт с Лионелем Месси, лучшим бомбардиром чемпионата Испании из недостатка финансовых средств. В результате Месси перешел во французский "Пари Сен-Жермен".
 
 
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УЕФА готовит пакет помощи европейским футбольным клубам для преодоления последствий пандемии COVID-19, предусматривающий создание фонда финансирования объемом от...
 
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