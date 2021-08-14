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Латвия показала, как белорусские силовики вытесняют мигрантов
Источник материала: Навiны
Минобороны Латвии опубликовало видео с белорусско-латвийской границы от 13 августа, на котором белорусские силовики вытесняют мигрантов и не дают им вернуться в Беларусь.
С 11 августа Латвия ввела режим ЧС в приграничных с Беларусью районах. Пограничникам разрешено выдворять проникших нелегально на территорию страны мигрантов.
Тем временем, Литва заявила о стабилизации ситуации на границе с Беларусью.
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Минобороны Латвии опубликовало видео с белорусско-латвийской границы от 13 августа, на котором белорусские силовики вытесняют мигрантов и не дают им вернуться в...
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