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«Я не справлялась»: Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино

14.08.2021 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В новом интервью в рамках шоу Hart to Heart Кэмерон Диаз рассказала Кевину Харту о своей личной жизни после решения уйти из кино после картины «Энни» 2014 года.




«Когда вы делаете что-то на действительно высоком уровне в течение длительного периода времени, вас воспринимают как человека, который умеет делать одну вещь. Я это понимала. Это похоже на осознание того, что одной части меня, которая функционировала на высоком уровне, было недостаточно», — призналась звезда.


Актриса добавила, пишет Style.news.am, что хотела управлять своей жизнью. Решение уйти из кино позволило ей развиться в личной жизни. «Я встретила своего мужа, у нас появилась семья. На все эти вещи у меня не было времени раньше, и в тот момент у меня не было возможности принять правильные решения в этом плане», — поделилась 48-летняя актриса, которая в декабре 2019 года родила дочь Рэддикс от рокера Бенджи Мэддена.

И хотя она предпочла уйти с большого экрана, актриса также отметила, что ее страсть к своему ремеслу все еще очень сильна: «Это весело, мне это нравится, я люблю играть. Я могла бы сниматься вечно. Я буквально иногда чувствую, что у меня есть безграничная энергия».

Но однажды звезда поняла, что хочет замедлить эту энергию: «Я просто осознала, что съемки стали такой огромной частью моей жизни, и я не справлялась».
 
 
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В новом интервью в рамках шоу Hart to Heart Кэмерон Диаз рассказала Кевину Харту о своей личной жизни после решения уйти из кино после картины «Энни» 2014 года.
 
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