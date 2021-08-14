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«Я не справлялась»: Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино
Источник материала: Партизан
В новом интервью в рамках шоу Hart to Heart Кэмерон Диаз рассказала Кевину Харту о своей личной жизни после решения уйти из кино после картины «Энни» 2014 года.
«Когда вы делаете что-то на действительно высоком уровне в течение длительного периода времени, вас воспринимают как человека, который умеет делать одну вещь. Я это понимала. Это похоже на осознание того, что одной части меня, которая функционировала на высоком уровне, было недостаточно», — призналась звезда.
Актриса добавила,
И хотя она предпочла уйти с большого экрана, актриса также отметила, что ее страсть к своему ремеслу все еще очень сильна: «Это весело, мне это нравится, я люблю играть. Я могла бы сниматься вечно. Я буквально иногда чувствую, что у меня есть безграничная энергия».
Но однажды звезда поняла, что хочет замедлить эту энергию: «Я просто осознала, что съемки стали такой огромной частью моей жизни, и я не справлялась».
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В новом интервью в рамках шоу Hart to Heart Кэмерон Диаз рассказала Кевину Харту о своей личной жизни после решения уйти из кино после картины «Энни» 2014 года.
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