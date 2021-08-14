«Я не справлялась»: Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино













«Когда вы делаете что-то на действительно высоком уровне в течение длительного периода времени, вас воспринимают как человека, который умеет делать одну вещь. Я это понимала. Это похоже на осознание того, что одной части меня, которая функционировала на высоком уровне, было недостаточно», — призналась звезда.









пишет Style.news.am, что хотела управлять своей жизнью. Решение уйти из кино позволило ей развиться в личной жизни. «Я встретила своего мужа, у нас появилась семья. На все эти вещи у меня не было времени раньше, и в тот момент у меня не было возможности принять правильные решения в этом плане», — поделилась 48-летняя актриса, которая в декабре 2019 года родила дочь Рэддикс от рокера Бенджи Мэддена. Актриса добавила,Style.news.am, что хотела управлять своей жизнью. Решение уйти из кино позволило ей развиться в личной жизни. «Я встретила своего мужа, у нас появилась семья. На все эти вещи у меня не было времени раньше, и в тот момент у меня не было возможности принять правильные решения в этом плане», — поделилась 48-летняя актриса, которая в декабре 2019 года родила дочь Рэддикс от рокера Бенджи Мэддена.





И хотя она предпочла уйти с большого экрана, актриса также отметила, что ее страсть к своему ремеслу все еще очень сильна: «Это весело, мне это нравится, я люблю играть. Я могла бы сниматься вечно. Я буквально иногда чувствую, что у меня есть безграничная энергия».





Но однажды звезда поняла, что хочет замедлить эту энергию: «Я просто осознала, что съемки стали такой огромной частью моей жизни, и я не справлялась».