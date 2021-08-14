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Машина снесла светофор и перевернулась у стелы «Минск – город-герой». Водитель была пьяна
Источник материала: Партизан
ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло утром 14 августа на пересечении пр. Машерова и пр. Победителей.
Фото ГАИ Минска
Об этом, как
По предварительной информации, Volkswagen двигался по пр. Машерова со стороны ул. Заславской. На пересечении с пр. Победителей водитель этой легковушки не справилась с управлением и наехала на светофорный объект. Затем машина опрокинулась. Никто не пострадал.
В ходе разбирательства выяснилось, что женщина не имеет права управления транспортными средствами. В момент ДТП автолюбительница находилась в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования – 0,55 промилле).
Свидетелей того, как нетрезвый человек садиться за руль и управляет транспортом, призывают сообщать о таких фактах по телефону 102.
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ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло утром 14 августа на пересечении пр. Машерова и пр. Победителей.
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