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Машина снесла светофор и перевернулась у стелы «Минск – город-герой». Водитель была пьяна

14.08.2021 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло утром 14 августа на пересечении пр. Машерова и пр. Победителей.


Фото ГАИ Минска

Об этом, как сообщает «Минск-Новости», информирует Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, Volkswagen двигался по пр. Машерова со стороны ул. Заславской. На пересечении с пр. Победителей водитель этой легковушки не справилась с управлением и наехала на светофорный объект. Затем машина опрокинулась. Никто не пострадал.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина не имеет права управления транспортными средствами. В момент ДТП автолюбительница находилась в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования – 0,55 промилле).

Свидетелей того, как нетрезвый человек садиться за руль и управляет транспортом, призывают сообщать о таких фактах по телефону 102.
 
Теги: Минск
 
 
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ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло утром 14 августа на пересечении пр. Машерова и пр. Победителей.
 
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