В Беларуси разрешили продавать рис по завышенной цене до конца августа

Источник материала: АФН

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине продлила разрешение на повышение цен на весь ассортимент риса на уровне не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

Повышение цен продлено до 31 августа 2021 года, сообщает МАРТ РБ. Предыдущее разрешение на повышение цен действовало до 31 июля.