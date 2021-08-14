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В Беларуси разрешили продавать рис по завышенной цене до конца августа

14.08.2021 11:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине продлила разрешение на повышение цен на весь ассортимент риса на уровне не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

Повышение цен продлено до 31 августа 2021 года, сообщает МАРТ РБ. Предыдущее разрешение на повышение цен действовало до 31 июля.

 
 
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Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине продлила разрешение на повышение цен на весь ассортимент риса на уровне не...
 
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